В Турции из-за лимита цен на российскую нефть образовалась пробка из танкеров

FT: пробка из танкеров образовалась в водах Турции после введения лимита цен на нефть РФ

В территориальных водах Турции образовался затор из танкеров после введения рядом стран потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет Financial Times.

Источники издания утверждают, что , пробка связана с тем, что Анкара требует дополнительные подтверждения страховки судов. Сейчас разрешения войти в Босфор и Дарданеллы ожидают 19 танкеров.

5 декабря вступил в силу запрет Евросоюза на поставки российской нефти морским путем, а также ограничения, связанные с потолком цен для поставок третьим странам. После долгих обсуждений страны блока договорились установить предельную цену на российское топливо на уровне 60 долларов за баррель.

1 декабря Турция ввела дополнительные требованиям при прохождении через свои проливы для танкеров, перевозящих сырую нефть. Анкара начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее выдачу судну P&I-страхования. Она нужна для покрытия ущерба в случае урона третьим лицам, окружающей среде или грузу. Турецкие власти также просят прилагать к отчету о навигационном плане письмо страховой компании с указанием информации о судне, грузе и рейсе.