Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 5 декабря 2022Россия

Разрушенный из-за обстрела украинских войск храм в Донецке попал на видео

Храм Рождества Христова в центре Донецка попал под обстрел ВФУ

Храм Рождества Христова в Донецке попал под ракетный обстрел украинских войск. Видео с разрушенным сооружением в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

По его словам, около четырех часов утра населенный пункт обстреляли вооруженные формирования Украины (ВФУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета (СК) России.

Как рассказал корреспондент РИА Новости, из-за обстрела центрального Ворошиловского района города загорелись два гражданских объекта, информация о пострадавших уточняется.

В апреле председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным приступить к расследованию обстоятельств обстрела монастыря в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны Украины.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ЕС обсудили введение новых антироссийских санкций
Россияне раскрыли сумму трат на новогодние подарки
Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»
Италия приютила неофициальную полицию Китая
В Польше предупредили о последствиях поддержки Украины
Пациентка отключила соседку по палате от аппарата ИВЛ из-за раздражающего шума
Выросло число госпитализированных после взрыва газа в доме в Ярославле
Начато расследование после взрыва газа в жилом доме Ярославля
65-летний мужчина застрелил свою молодую жену на востоке Москвы
Определен самый выгодный способ добраться до курортов Вьетнама зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.