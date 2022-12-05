Разрушенный из-за обстрела украинских войск храм в Донецке попал на видео

Храм Рождества Христова в центре Донецка попал под обстрел ВФУ

Храм Рождества Христова в Донецке попал под ракетный обстрел украинских войск. Видео с разрушенным сооружением в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

По его словам, около четырех часов утра населенный пункт обстреляли вооруженные формирования Украины (ВФУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета (СК) России.

Как рассказал корреспондент РИА Новости, из-за обстрела центрального Ворошиловского района города загорелись два гражданских объекта, информация о пострадавших уточняется.

В апреле председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным приступить к расследованию обстоятельств обстрела монастыря в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны Украины.