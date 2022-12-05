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12:48, 5 декабря 2022Ценности

Рената Литвинова показала лицо без макияжа

Актриса Рената Литвинова показала естественную внешность в спортзале и порадовала фанатов

Фото: Telegram-канал Ренаты Литвиновой

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала лицо без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились в ее Telegram-канале.

Знаменитость поделилась двумя фото, на которых она запечатлена в спортзале. На ней надета футболка черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице звезды отсутствует косметика, а волосы уложены в небрежную прическу. «Взгляд настороженный и угнетенный — и это всего лишь растяжка. Конечно, надо учиться получать отдельное удовольствие от "спорта" и всяческих "истязаний", но пока только на воле к исполнению», — пожаловалась она.

Поклонники восхитились естественной внешностью Литвиновой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Роскошная», «Пора уже снять фильм про Марлен Дитрих, где в главной роли будет Рената Литвинова», «Вы очень красивая, Рената», «Не узнала без косметики и фильтров. Очень милая», «Какие высокие и сексуальные скулы. Мне кажется, женщину должно мотивировать только одно — видимый результат», — писали они.

В августе Рената Литвинова показала тело в бикини и пожаловалась на свою внешность. Знаменитость выложила фото, на котором она позирует на пляже боком к камере в черном раздельном купальнике. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками и шлепками. «Меня не оставляют вопросы — что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения"», — написала она. Поклонники, в свою очередь, удивились данному заявлению артистки, отметив, что она находится в отличной форме.

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Мария Винар
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