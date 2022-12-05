При взрыве на российском аэродроме оказался поврежден самолет

При взрыве на аэродроме в Рязанской области получил повреждения самолет

При взрыве на аэродроме под Рязанью повреждения получил самолет. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Собеседник информагентства не уточнил, какое конкретно воздушное судно оказалось повреждено. Обстоятельства случившегося на аэродроме выясняются.

Взрыв после возгорания бензовоза на аэродроме под Рязанью произошел в понедельник, 5 декабря. По данным РИА Новости, погибли три человека, еще шестеро — пострадали. Официально информацию о случившемся пока не подтвердили.

В свою очередь, ТАСС сообщил о пяти пострадавших. По данным источника информагентства, тяжкий вред здоровью причинен двоим из них. В Рязанской областной больнице также сообщили о госпитализации пятерых человек.