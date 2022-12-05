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09:41, 5 декабря 2022Мир

В ЕС обсудили введение новых антироссийских санкций

Politico: Евросоюз обсудил подготовку девятого пакета санкций против РФ из 180 позиций
СюжетСанкции против России:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Официальные представители Еврокомиссии (ЕК) провели обсуждение со странами Европейского союза (ЕС) касательно введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщается в материале Politico.

Европейские политики решили усилить подготовку девятого пакета санкций против России. В частности, ЕС планирует ввести 180 позиций санкций, которые затронут технологический, финансовый и медийный секторы.

По данным газеты, некоторые дипломаты уверены, что соглашение по новым ограничениям будет достигнуто до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.

Ранее ЕК утвердила предложение о включении обхода санкций в список уголовных преступлений. В заявлении ведомства также говорится о необходимости определить общие стандарты наказания за нарушение антироссийских санкций.

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Анастасия Заикина
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