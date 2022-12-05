Кантри-певец рассказал о самочувствии после похудения на 23 килограмма

Кантри-певец Шей Муни признался, что не узнает себя после похудения на 23 килограмма

Певец известной американской кантри-группы Dan + Shay’s Шей Муни признался, что спустя два месяца после достижения цели по коррекции веса все еще не узнает себя в зеркале. Об этом сообщает издание US Weekly со ссылкой на публикацию исполнителя в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Муни рассказал, что все еще не привык к новому телосложению после того, как ему удалось сбросить 23 килограмма, однако чувствует, что, благодаря похудению, его физическое и ментальное самочувствие значительно улучшилось. Музыкант добавил, что к решению сбросить вес его никто не принуждал. «Я хотел изменить свою жизнь для себя. Никогда не чувствовал себя более живым, чем сейчас», — объяснил он свою мотивацию.

По словам Муни, ему потребовалось пять месяцев, чтобы похудеть. Певец полностью пересмотрел свое питание, отказался от алкоголя, начал активно заниматься спортом и ежедневно ходил по 11 километров пешком. На протяжении всего пути его поддерживали и вдохновляли жена и дети.

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