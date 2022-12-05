Фитнес-тренер рассказал о преимуществах ходьбы задом наперед

Фитнес-тренер МакНамара рассказал, что ходьба задом наперед снижает боль в спине и стопах

Ходьба задом наперед имеет множество преимуществ перед обычной ходьбой и снижает боли в спине и стопах, рассказал фитнес-тренер и физиотерапевт Джеr МакНамара. О том, как правильно заниматься этим необычным видом спорта, он рассказал изданию The Conversation.

По словам МакНамары, независимо от того, ведет ли человек активный образ жизни или нет, даже 10-минутная ежедневная прогулка может принести массу пользы для здоровья. Он добавил, что для организма ходьба — сложный процесс. Сохранение вертикального положения требует координации между зрением, вестибулярным аппаратом и проприоцептивной системой, заведующей ощущением тела в пространстве. «Когда мы идем задом наперед, мозгу требуется больше времени, чтобы обработать дополнительные требования координации этих систем», — объяснил фитнес-тренер.

Одним из наиболее хорошо изученных преимуществ ходьбы назад является улучшение стабильности и равновесия. Ходьба назад заставляет делать более короткие и частые шаги, что приводит к повышению мышечной выносливости голеней и снижению нагрузки на суставы Джек МакНамара фитнес-тренер

Если при ходьбе задом наперед изменить наклон тела, то боль из-за фасциита в пятке станет намного меньше. Также при движении спиной вперед задействуется больше мышц, поддерживающих поясничный отдел позвоночника, добавил МакНамара. Это позволяет предположить, что такая ходьба может быть особенно полезна для людей с хроническими болями в пояснице.

Люди, которые в течение регулярных тренировок обретают навык легко ходить спиной вперед, могут усложнять себе задачу — бежать спиной вперед или перетаскивать тяжести, посоветовал фитнес-тренер. Перетаскивание тяжестей спиной вперед снижает риск получения травмы, так как если человек сильно устанет, то груз просто не сдвинется с места.

на 40 процентов выше расход энергии при ходьбе спиной вперед, чем при обычной ходьбе

Занимаясь ходьбой задом наперед, нужно помнить про опасности, предупредил МакНамара. Новичкам лучше заниматься в помещении, где нет риска столкнуться с другим человеком.

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