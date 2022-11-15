Фитнес-тренер перечислил пять домашних упражнений для похудения к Новому году

Тренер Филиппенко: чтобы привести тело в тонус за полтора месяца, нужны бег и прыжки

Чтобы за полтора месяца привести тело в тонус, нужны прыжки, бег и берпи, рассказал фитнес-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко. Пять домашних упражнений для похудения перед Новым годом он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

По словам Филиппенко, быстро сбросить несколько килограммов помогут пять упражнений на жиросжигание, которые можно выполнять как в зале, так и дома. Первое из них — берпи с отжиманием, продолжил он. «Очень энергозатратное упражнение, которое позволяет не только сжечь калории, но привести в тонус мышцы кора, рук и ног», — прокомментировал тренер.

Также он порекомендовал включить в тренировки прыжки на скакалке — за полчаса активных прыжков на скакалке можно сжечь около 300 килокалорий. «Кроме того, оно помогает развивать координацию и баланс», — добавил Филиппенко.

Кроме того, продолжил он, стоит делать выпады — базовое упражнение, которое позволяет «разогнать» метаболизм, укрепить мышцы ног и ягодичные мышцы. Также тренер посоветовал начать бегать в спокойном темпе.

Главное правило: бег с целью похудения не должен быть слишком интенсивным, иначе вы быстро устанете и не добьетесь нужного результата. Ваша задача — бежать в спокойном темпе, не задыхаясь, так, чтобы выдержать не менее 30-40 минут. Пробежка может быть как самостоятельной тренировкой, так и дополнением к комплексу упражнений Роман Филиппенко фитнес-тренер

Наконец, Филиппенко посоветовал делать приседания с собственным весом или с утяжелением. «За оставшиеся полтора месяца вполне реально привести тело в тонус и скинуть до шести-семи килограммов. Главное — грамотно спланировать тренировочный режим, соблюдать дисциплину и следить за рационом питания: с непривычки на фоне новых физических нагрузок может усилиться аппетит, и здесь важно сразу взять ситуацию под контроль, исключив быстрые углеводы и поздний ужин», — перечислил условия получения заметного результата тренер.

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