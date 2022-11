Фитнес-тренер перечислила пять завтраков для быстрого похудения

ETNT: фитнес-тренер Смит предложила завтракать смузи из цуккини для быстрого похудения

Яйца, авокадо и овощи на завтрак помогут быстро сбросить вес, считает фитнес-тренер Жаки Смит. Она перечислила пять простых рецептов завтраков, которые помогают похудеть, в материале для Eat This, Not That!

Смит объяснила, что завтрак — самый важный прием пищи, поскольку он задает настрой на весь день. Если утром съесть что-то питательное и полезное, это продлит чувство сытости и убережет от ненужных перекусов в течение дня. Она предложила закупить правильные продукты для завтрака, чтобы они всегда были под рукой.

Первый рецепт из списка тренера — смузи из цуккини, шпината и черники с добавлением альтернативного молока, семян льна, арахисового масла и протеина. Смит советует украсить напиток гранолой или хлопьями. Второй рецепт — пудинг с семенами чиа и корицей с добавлением несладкого миндального молока.

Тренер также предложила обратить внимание на завтрак, состоящий из омлета, овощного салата и авокадо. В него она рекомендует добавить приправы по вкусу. Четвертый вариант утреннего блюда — тост с бататом и черным перцем. Последней в списке стала каша из цветной капусты с добавлением ягод, ванильного экстракта, арахисового масла, кокоса и семян льна.

