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Зависимая от фастфуда девушка похудела на 43 килограмма и стала тренером

Daily Mail: весившая 100 килограммов девушка перестала питаться фастфудом и похудела

Фото: unsplash

26-летняя Николетт Харпер из города Голд-Кост, Австралия, перестала питаться фастфудом, похудела на 43 килограмма и стала фитнес-тренером. Об этом сообщает Daily Mail.

Путь похудения женщины начался в 2017 году. На тот момент Харпер весила 100 килограммов, вела малоактивный образ жизни и называла себя зависимой от Макдоналдса, потому ела только фастфуд и не притрагивалась к домашней пище. «Я поняла, что если я хочу преуспеть в карьере, то должна изменить свой образ жизни и поправить здоровье», — вспоминает австралийка.

Первая попытка Харпер изменить рацион закончилась осложнениями. Она ограничивала себя в еде шесть дней в неделю, а на седьмой сильно наедалась. Вскоре такое поведение стало навязчивым, и женщина приняла решение обратиться за помощью к психотерапевту, а затем — к специалисту по спортивному питанию.

Диетолог не стал составлять для Харпер определенной диеты, а помог определить суточную норму калорий для нее, исходя из роста и веса. Женщина перестала объедаться фастфудом, добавила в рацион овощи и фрукты, но при этом не отказывалась от любимых блюд полностью. Кроме того, она увлеклась силовыми тренировками и занималась в тренажерном зале четыре-пять раз в неделю.

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Сбросив определенное количество килограммов, австралийка переключила внимание с похудения на свое физическое и моральное состояние. «Я дошла до того момента, когда цифра на весах для меня ничего не значила — мне просто нужно было убедиться, что я счастлива и хорошо себя чувствую», — рассказывает она.

В 2018 году Харпер стала персональным фитнес-тренером и начала работать в оздоровительных клубах. Спустя два года она весила уже 57 килограммов и приняла участие в соревнованиях по бодибилдингу. «Я подумала, что смогу выложиться на полную, и это был фантастический, сумасшедший опыт», — утверждает девушка.

Ранее сообщалось, что весивший 263 килограмма житель австралийского города Сидней похудел вдвое за полтора года благодаря прогулкам, спортзалу и отказу от сахара. Австралиец вспоминает, что раньше мог целый день есть фастфуд и пить пиво.

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Алиса Удовик
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