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01:45, 5 декабря 2022Россия

Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на пенсию

«Известия»: Госдума предложила разрешить досрочно выходить на пенсию социальным педагогам

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочно выйти на пенсию, речь идет о социальных педагогах, директорах школ и детских садов, а также их заместителях. Об этом сообщают «Известия».

С соответствующей инициативой первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину. Депутаты ссылаются на пояснения Минтруда, в которых сказано, что досрочный выход на пенсию допускается для профессий с повышенными психофизиологическими нагрузками.

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Парламентарии пояснили, что право на льготную пенсию в настоящее время есть только у тех социальных педагогов, которые работают в специальных учреждениях, таких как детские дома или образовательные структуры для детей с отклонениями в развитии.

Авторы инициативы заявили, что соцпедагоги в школах также работают с детьми, имеющими отклонения в психике или нарушающими общепринятые нормы, а на директоров и их заместителей возложена огромная ответственность.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что в России планируется освободить часть пенсионеров от налогов. Речь идет о членах советов домов, поскольку их выплаты облагаются налогами, из-за чего они становятся работающими и индексация пенсии не происходит.

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Марина Совина
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