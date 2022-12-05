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19:12, 5 декабря 2022Мир

США лишили Украину возможности использовать HIMARS для ударов по России

WSJ: США модифицировали HIMARS для ВСУ, сделав невозможным ракетный удар по России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: U.S. Marines / Globallookpress.com

Чтобы свести к минимуму вероятность прямого вовлечения США в украинский конфликт и сделать ракетный удар по России невозможным, США тайно модифицировали и изменили программное обеспечение в реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). О специальной модификации сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) с ссылкой на чиновников в Белом доме и Пентагоне.

«По сообщениям высокопоставленных должностных лиц, США тайно модифицировали установки HIMARS, которые переданы Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России», — говорится в материале газеты. По их данным, РСЗО лишили возможности запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, радиус действия которых достигает российских территорий.

По мнению чиновников, с помощью этой модификации Белый дом сможет не опасаться того, что Украина сможет обойти отказ Вашингтона поставлять ракеты большой дальности «с помощью поставок из других источников».

Ранее стало известно, что в результате удара ВСУ утром 5 декабря из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по общежитию в городе Алчевске Луганской народной республики (ЛНР) погибли трое и ранены 15 человек.

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Виктория Кондратьева
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