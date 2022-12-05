В Татарстане спасли примерзшую ко льду на Волге собаку

В Зеленодольске в Татарстане сотрудники МЧС спасли примерзшего ко льду на Волге пса

В городе Зеленодольск в Республике Татарстан провели операцию по спасению собаки, примерзшей ко льду на реке Волга. Об этом сообщает главное региональное управление МЧС России на странице во «ВКонтакте».

В понедельник, 5 декабря, спасатели круглосуточного поста Роман Ширяев и Сергей Чирков заметили на реке пса. Выяснилось, что животное вмерзло в лед, толщина которого не превышала двух сантиметров, и не могло выбраться самостоятельно. Из-за тонкого льда пес мог в любой момент провалиться в воду.

Спасатели приблизились к месту происшествия на судне на воздушной подушке, после чего сделали несколько лунок с помощью ледоруба и освободили животное. Сотрудники МЧС Татарстана взяли пса на борт и отогрели его. Сейчас животное находится на береговой базе Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану. Спасатели хотят подарить вызволенному из ледяного плена питомцу новый дом и ищут ему любящих хозяев.

«Возможно, что у пса есть хозяева. Их звонка спасатели также ждут. В первую очередь», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области спасли двух лебедей, застрявших на покрывшемся льдом озере. Специалисты работали в замерзшем водоеме в специальных гидрокостюмах, с лодкой и страховочным фалом. Спасенных птиц передали работникам охотинспекции.