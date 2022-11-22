В Челябинской области спасли двух застрявших в замерзшем озере лебедей

В поселке Мичуринский в Челябинской области спасли застрявших во льду лебедей

В Челябинской области спасли двух лебедей, застрявших на покрывшемся льдом озере. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, жители поселка Мичуринский, расположенного в Карталинском районе, следили за неулетевшими птицами несколько дней, однако опасались подходить к ним из-за тонкого льда. Тогда они вызвали спасателей Локомотивного отряда, которые вызволили застрявших лебедей.

Известно, что специалисты работали в замерзшем водоеме в специальных гидрокостюмах, с лодкой и страховочным фалом. В конечном счете отставших от стаи особей передали работникам охотинспекции, которые разместили их в вольерах специального приюта и оказали им необходимую помощь.

«Лебедь — очень умная птица, обычно оказывает сопротивление при попытках ее поймать. Однако вчера лебеди добровольно позволили взять себя в руки, возможно предчувствуя, что в данный момент помочь им может только человек», — рассказали спасатели в интервью изданию.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.

