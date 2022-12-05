Украинским депутатам выдали спутниковые телефоны на случай блэкаута

УНН: депутатам «Слуги народа» выдали спутниковые телефоны на случай блэкаута на Украине

Депутатам Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» выдали спутниковые телефоны для обеспечения связи в случае блэкаута в стране. Об этом сообщило издание УНН.

Согласно документу под названием «Справка по распределению выданных средств спутниковой связи», количество телефонов ограничено, их получило только руководство фракции — глава, первый заместитель и другие заместители, а также главы комитетов Рады и секретариат фракции.

Распределение телефонов, отмечает издание, будет осуществляться по территориальному принципу, а также исходя из пропорциональности — между депутатскими группами из расчета один телефон на три-четыре депутата.

Также отмечается, что существует и альтернативный способ связи через областные государственные администрации (ОГА) — там по спецсвязи можно контактировать с парламентом или должностными лицами.

Ранее в ряде регионов Украины прозвучала серия взрывов. В компании «Укрэнерго» подтвердили ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры, в результате чего в нескольких областях были введены аварийные отключения света.