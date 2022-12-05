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18:15, 5 декабря 2022Россия

Российский губернатор сообщил о 34 прилетах по территории приграничного региона

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о 34 прилетах в результате атак ВСУ

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о 34 прилетах в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные российские территории в Курской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 5 декабря.

«Под огонь противника попал поселок Теткино, здесь насчитан 21 прилет. Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения пострадавших нет. Однако есть попадание в газовую линию», — написал губернатор, отметив что во всем поселке нарушено электроснабжение. По предварительным данным, в результате атаки повреждены около 20 домов.

В поселке Гуево Суджанского района зафиксировали еще 13 прилетов. Из-за обстрела возникли проблемы с электричеством, пострадавших и разрушений нет.

В ближайшие сроки аварийные бригады устранят последствия обстрелов.

Об обстреле поселка Гуево сообщали и днем ранее, 4 декабря — в тот день было зафиксировано не менее 15 прилетов.

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Варвара Родикова
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