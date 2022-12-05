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02:00, 5 декабря 2022Из жизни

Женатый учитель попросил у бывшей ученицы наркотики и занялся с ней сексом

The Mirror: в Великобритании учитель завел роман с бывшей ученицей и лишился работы

Фото: Google Maps

Женатый преподаватель актерского мастерства из британского города Лестер завел роман с бывшей ученицей и лишился работы. Об этом сообщает The Mirror.

С 2004 по 2010 годы 54-летний Робин Кайн преподавал в школе актерское мастерство и занимал должность заместителя директора. В этот период Кайн выяснил телефонные номера учеников, объясняя это необходимостью связываться с ними по поводу домашних работ. В действительности он воспользовался этим, чтобы начать переписываться с одной из учениц. Когда девушка окончила школу, сообщения учителя приобрели сексуальный характер.

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Пара впервые занялась сексом в октябре 2007 года. Девушка приходила домой к бывшему преподавателю, пока его жены не было дома. При этом Кайн попросил, чтобы бывшая ученица покупала и приносила ему наркотики. В случае неисполнения этого требования он угрожал разорвать отношения.

Когда в 2019 году Кайн работал в городском совете, ученица рассказала об их связи. Дело Кайна рассмотрели в Совете по регулированию преподавательской деятельности. Совет изучил 467 страниц распечатки переписки между Кайном и его ученицей. В одном из сообщений Кайн признал: «Знаешь, я всегда был немного влюблен в тебя». В других сообщениях учитель писал выпускнице, что раньше мог бы запросто затащить ее за занавес в студии, где они занимались актерским мастерством, но подчеркнул, что никогда бы не сделал этого. Ученица заявила, что они целовались.

Совет постановил, что Кайн нарушил правила личного и профессионального поведения, при этом его действия были преднамеренными, хорошо просчитанными и мотивированными. В результате учителя пожизненно отстранили от профессии.

Ранее сообщалось, что бывшая учительница из США признала себя виновной в неподобающих отношениях с учеником. Изначально сторона обвинения заявила, что у учительницы был сексуальный контакт с подростком, однако позже инцидент был описан как «длительный страстный поцелуй».

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Алиса Дмитриева
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