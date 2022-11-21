Учительница попала под суд за «страстный поцелуй» с учеником

Учительница из города Хопкинсвилл признала себя виновной в страстном поцелуе с учеником

Бывшая учительница из США признала себя виновной в неподобающих отношениях с учеником. Об этом сообщает WHOP.

40-летняя Эшли Уэллс, преподававшая английский язык в школе города Хопкинсвилл, штат Кентукки, пошла на сделку со следствием и признала вину 17 ноября. После этого прежнее обвинение в изнасилование малолетнего изменили на статью о неподобающих действиях в отношении малолетнего.

Уэллс попала под суд из-за инцидента, случившегося в декабре 2016 года. Тогда, по версии следствия, Уэллс сблизилась с одним из своих учеников, которому на тот момент было 17 лет. Изначально сторона обвинения заявила, что у учительницы был сексуальный контакт с подростком, однако позже инцидент был описан как «длительный страстный поцелуй», в ходе которого «руки юноши совершили некие сексуальные действия с телом Уэллс».

Женщина не будет помещена в тюрьму, если до окончания процесса не совершит новых преступлений. Ее также не будут вносить в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Однако отягчающим обстоятельством является то, что на момент инцидента Уэллс пользовалась особым доверием жертвы.

Решающее заседание суда назначено на 18 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что 35-летняя учительница Эйми Джонс из Великобритании получила запрет на профессию из-за романа с 15-летней ученицей. До этого женщина провела в тюрьме восемь месяцев.