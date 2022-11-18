Совратившая 15-летнюю девочку педагог получила пожизненный запрет на профессию

The Sun: британскую учительницу лишили лицензии на преподавание за секс с ученицей

35-летняя учительница Эйми Джонс из Великобритании, которую осудили на восемь месяцев тюрьмы за совращение 15-летней девочки, получила пожизненный запрет на профессию. Об этом сообщает The Sun.

По данным следствия, в начале 2020 года Джонс, работавшая учительницей математики в британском городе Седжфилд, графство Дарем, призналась 15-летней школьнице, что испытывает к ней сексуальное влечение. Между педагогом и ученицей завязался роман, продолжавшийся 15 месяцев. Когда подростку исполнилось 16 лет, пара начала встречаться для занятий сексом в автомобиле Джонс.

Об этом узнал муж женщины и сразу же поставил в известность полицию. В ноябре 2021 года совратившую подростка учительницу приговорили к восьми месяцам тюремного заключения. В ноябре 2022-го состоялось заседание комиссии по должностным преступлениям, на котором было решено лишить Джонс лицензии на преподавание на неопределенный срок. «Чрезвычайно серьезный характер правонарушений Джонс и то, что речь идет о сексуальной связи с ребенком, стало определяющим фактором при принятии данного решения», — говорится в заключении комиссии.

Во время романа с девочкой-подростком Джонс убедила мужа, с которым находилась в открытом браке, что встречается с одной из коллег по школе. Позже выяснилось, что она выдумала это, чтобы скрыть роман с подростком.

Джонс запретили переступать порог школ, колледжей, детских домов и иных учреждений Англии, где ведется работа с детьми и молодежью. Кроме того, по решению суда от ноября 2021 года, женщина на 10 лет внесена в список лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Ранее сообщалось, что учительница из США вышла из-под ареста за совращение подростка и снова переспала с ним. Женщину приговорили к 30 годам тюрьмы.