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12:22, 5 декабря 2022Ценности

Глюкоза показала фигуру в полупрозрачном комбинезоне и вызвала споры в сети

Певица Глюкоза показала фигуру в полупрозрачном комбинезоне и вызвала споры в сети

Кадр: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах певица предстала в полупрозрачном черном комбинезоне с длинными рукавами, сквозь который просвечивали ноги, плечи и часть груди. Звезда дополнила образ босоножками на высоких шпильках и завязала хвост на макушке. При этом она продемонстрировала тело с разных ракурсов, повернувшись перед зеркалом.

Зрители дали оценку внешности знаменитости в комментариях. «Богиня! Идеальное тело», «Женщина-кошка», «Шикарна», «Принцесса», «Очень красиво», «Параметры от бога», «Сколько можно самолюбованием заниматься? Пенсия не за горами», «Просто не понимаю, чем тут гордиться?», «У вас дистрофия?», «Разве такая худоба — это красиво? Красиво, наверное, когда формы есть, а не скелет», — заявили они.

Ранее в декабре Глюкозу раскритиковали в сети за съемку в откровенном образе. На размещенных кадрах певица предстала, сидя у окна с разведенными в стороны ногами.

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Карина Черных
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