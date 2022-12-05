В Азербайджане начались турецкие военные учения

Минобороны Азербайджана сообщило о начале широкомасштабных учений с Турцией

Широкомасштабные азербайджано-турецкие военные учения, призванные повысить боевую слаженность подразделений двух стран, начались неподалеку от Баку. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство обороны республики.

Ведомство не уточнило численность участвующих в маневрах военнослужащих, но подчеркнуло, что в них задействованы как подразделения сухопутных войск, так и военно-воздушных сил, ракетно-артиллерийские части и силы специального назначения.

«Выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в военных операциях, организации слаженности, наведению понтонных мостов через реки для проделывания проходов, а также высадке десанта в глубину условного противника», — говорится в сообщении.

Как долго продлятся учения, азербайджанское министерство обороны не поясняет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна должна «находиться в центре нового миропорядка» и не поддаваться на манипуляции «пары террористов». Он подчеркнул, что политическая и экономическая архитектура планеты сейчас стремительно меняется.