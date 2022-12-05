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15:31, 5 декабря 2022Моя страна

В Туве появится национальный туристический маршрут по озерам и водопадам

В Туве на создание национального турмаршрута по озерам выделят 43,16 миллиона рублей

Фото: Shutterstock

В Туве в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году появится национальный туристический маршрут по озерам и водопадам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по туризму региона.

«В 2023 году в Республике Тыва будет создан национальный туристический маршрут по природным достопримечательностям, включая наши озера и водопады. Кроме того, будет благоустроено три пляжных зоны на местных водоемах», — рассказал руководитель ведомства Ай-Хан Догур-оол. Уточнив, что на данный проект будет выделено 43,16 миллиона рублей.

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Турмаршрут будет включать в себя посещение соленого озера Дус-Холь, расположенного на юге Тувинской котловины, и Дургенского водопада. В рамках проекта планируется создать экотропу для прогулок, установить опознавательные знаки и благоустроить территорию. Также на пляжах местных озер построят банный комплекс, закупят катамараны и поставят аттракционы.

Ранее сообщалось, что в Туве в рамках проекта по возрождению древнего сказительского искусства проведут серии вечеров сказаний. Главное место проведения — юрту — установят возле Национального театра. Участники будут рассажены у очага, их угостят национальными блюдами. 

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Валентина Процкова
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