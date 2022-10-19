В юрте Тувы организуют вечера сказаний

В Туве в рамках проекта «Театр тоол» организуют вечера устного народного творчества в юрте

В Туве в рамках проекта по возрождению древнего сказительского искусства проведут серии вечеров сказаний. Мероприятия будут проводить в традиционной войлочной юрте. Об этом сообщает ТАСС.

Вечера будут проходить в рамках проекта «Театр тоол». Главное место проведения — юрту — установят возле Национального театра. Участники будут рассажены у очага, их угостят национальными блюдами. Сказитель будет начинать повествование с наступлением темноты.

Поучаствовать в вечерах устного народного творчества может любой желающий. Помимо этого, во время мероприятия будут проводиться мастер-классы по сказительскому искусству и горловому пению, а также по приготовлению блюд национальной кухни.

«Впервые со времен перехода тувинского народа к оседлой жизни, фактически — с 20-х годов XX века, народные сказания, считающиеся сегодня почти утраченным жанром устного народного творчества, будут исполняться публично в аутентичной обстановке», — рассказали в пресс-службе правительства Республики Тыва.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии провели инклюзивный фестиваль народных помыслов под названием «Сделай сам». Мероприятия состоялись в Центре народных художественных промыслов и ремесел, расположенном в Нальчике. Известно, что в рамках фестиваля были доступны мастер-классы по гончарному делу, а также изготовлению мозаики и росписи пряников. Отмечается, что указанные занятия были доступны всем желающим вне зависимости от возраста.