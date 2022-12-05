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20:46, 5 декабря 2022Мир

В столице Монголии отменили распоряжение о принудительном разгоне митинга

Мэр столицы Монголии отменил распоряжение о принудительном разгоне митинга

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В столице Монголии Улан-Баторе отменили распоряжение мэра Долгорсурэнгийна Сумьябазара о принудительном разгоне митингующих у Дома правительства. Об этом сообщает Eagle.

Протестующие ушли с пощади добровольно. «Поэтому губернатор столицы издал распоряжение об отмене приказа № А/1517 "О разгоне демонстраций и собраний", а сотрудники полиции снизили бдительность», — сказано в публикации.

Ранее в столице Монголии Улан-Баторе началась массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Протестующие требовали назвать имена и наказать чиновников-коррупционеров, укравших уголь на 12 миллиардов долларов. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.

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Анжелика Бережная
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