В США заподозрили Россию в кибератаках на союзников Украины

Politico: в Microsoft заподозрили Россию в кибератаках на союзников Украины

Американская компания Microsoft опубликовала отчет о готовящихся кибератаках России на союзников Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно отчету, Кремль якобы координирует ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины с кибератаками на дружественные ей государства Евросоюза, чтобы нарушить цепочки военных и гуманитарных поставок Киеву. По данным Microsoft, российские хакеры использовали вирусное программное обеспечение (ПО) Wiper, позволяющее дистанционно стирать информацию с жестких дисков без возможности ее дальнейшего восстановления.

Отмечается, что российские хакеры взламывают украинские спутниковые системы, серверы энергетических компаний в Польше и на Украине, а также с помощью программ-вымогателей совершают атаки на сайты компаний, оказывающих Украине финансовую и гуманитарную помощь. В отчете сообщается, что 55 процентов компаний, пострадавших от российских кибератак, относятся к жизненно важной гражданской инфраструктуре.

В Microsoft утверждают, что Россия распространит эти методы на другие дружественные Украине страны Евросоюза. В частности, Кремль с помощью кибератак якобы попытается разжечь антииммигрантские настроения, сыграть на напряженности вокруг растущих цен на энергоносители и товарного дефицита в Европе.

Автор материала указывает, что НАТО также отслеживает агрессивные действия Москвы в киберпространстве. По словам генерального секретаря альянса по новым вызовам безопасности Давида ван Вила, Россия начала кибератаки по украинским правительственным сайтам и распространяла фейковую информацию еще до начала массированных ракетных ударов.

Ранее в Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания. Там обсудили создание в России киберфронта и привлечение специалистов, которые боролись бы за интересы страны в цифровом пространстве.

До этого сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet поздравила российскую разведку атакой на сайты государственной безопасности и разведывательные управления стран Прибалтики.