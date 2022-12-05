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08:21, 5 декабря 2022Мир

В США объяснили нехватку оружия для сдерживания Китая

Politico: власти США заявили о нехватке оружия для сдерживания Китая из-за помощи Украине

Фото: Florence Lo / Reuters

США не хватает оружия для сдерживания Китая. Об этом со ссылкой на лидеров оборонной промышленности и власти Соединенных Штатов пишет Politico

Высокопоставленные представители Пентагона и промышленности заявили об истощении запасов вооружения из-за помощи Украине. Уточняется, что эти запасы считаются крайне важными для сдерживания КНР и других потенциальных противников на годы вперед.

«Наблюдая за тем, что происходит сейчас с истощением запасов вооружений, меня больше всего беспокоит то, что американская промышленная база не может просто взять и начать массовое производство по типу периода Второй мировой войны или даже для регионального конфликта», — объяснил генеральный директор компании по производству спутниковой съемки Maxar Дэн Яблонски.

При этом отмечается, что население США недовольно обильным финансированием украинского конфликта. Бывший сотрудник Минобороны США и ЦРУ Элисса Слоткин заявила, что американцев интересует, когда Вашингтон прекратит выделять миллиарды долларов Киеву и есть ли у этого конечная цель.

Ранее в США сообщили об истощении запаса переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Уточняется, что Пентагон израсходовал 13-летний объем производства Stinger и пятилетний объем производства Javelin.

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Виктория Кондратьева
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