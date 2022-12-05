Определен самый выгодный способ добраться до курортов Вьетнама зимой

TourDom: выгоднее всего добраться до Вьетнама можно из Москвы с пересадкой в Дели

Одним из самых бюджетных способов добраться до курортов Вьетнама зимой является перелет на самолете из Москвы на остров Фукуок с пересадкой в Дели. Наиболее выгодные способы улететь в популярную азиатскую страну определили эксперты портала TourDom.

Так, выгоднее всего добраться до Фукуока можно из Москвы 15 декабря с 18-часовой стыковкой в Дели — авиакомпания «Аэрофлот» в тандеме с Vietjet Air предлагают туристам авиабилеты за 53,5 тысячи рублей на человека. У перевозчика Turkish Airlines имеются варианты перелета из Казани в Хошимин через Стамбул. Стоимость на 13 декабря в системе бронирования — 59,2 тысячи рублей, общее время в пути — 35,5 часа.

Также с одной стыковкой в Дубае есть перелеты до Хошимина. Если вылететь из Домодедово 16 декабря с Emirates, то общее время в дороге составит 22,5 часа при цене билета 69 тысяч рублей на одного. Дороже обойдется поездка в Ханой — из Шереметьево рейс «Аэрофлота» летит в Бангкок, далее пересадка на рейс Vietjet Air до Вьетнама. На 15 декабря билет стоит 81,2 тысячи рублей. Дорога займет около 14,5 часа.

Ранее туроператор Anex Tour предложит в зимнем сезоне пакетные туры в Таиланд и Вьетнам, сформированные на стыковочных перелетах через Казахстан. Например, отдых на новогодние даты во Вьетнаме (отправление 26-28 декабря на девять ночей) с перелетом из Алматы начинается от 205 тысяч рублей на двоих, а из Астаны — от 160 тысяч рублей.