Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:04, 5 декабря 2022Путешествия

Определен самый выгодный способ добраться до курортов Вьетнама зимой

TourDom: выгоднее всего добраться до Вьетнама можно из Москвы с пересадкой в Дели

Фото: Tao Jun / Globallookpress.com

Одним из самых бюджетных способов добраться до курортов Вьетнама зимой является перелет на самолете из Москвы на остров Фукуок с пересадкой в Дели. Наиболее выгодные способы улететь в популярную азиатскую страну определили эксперты портала TourDom.

Так, выгоднее всего добраться до Фукуока можно из Москвы 15 декабря с 18-часовой стыковкой в Дели — авиакомпания «Аэрофлот» в тандеме с Vietjet Air предлагают туристам авиабилеты за 53,5 тысячи рублей на человека. У перевозчика Turkish Airlines имеются варианты перелета из Казани в Хошимин через Стамбул. Стоимость на 13 декабря в системе бронирования — 59,2 тысячи рублей, общее время в пути — 35,5 часа.

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября 2021
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля 2021

Также с одной стыковкой в Дубае есть перелеты до Хошимина. Если вылететь из Домодедово 16 декабря с Emirates, то общее время в дороге составит 22,5 часа при цене билета 69 тысяч рублей на одного. Дороже обойдется поездка в Ханой — из Шереметьево рейс «Аэрофлота» летит в Бангкок, далее пересадка на рейс Vietjet Air до Вьетнама. На 15 декабря билет стоит 81,2 тысячи рублей. Дорога займет около 14,5 часа.

Ранее туроператор Anex Tour предложит в зимнем сезоне пакетные туры в Таиланд и Вьетнам, сформированные на стыковочных перелетах через Казахстан. Например, отдых на новогодние даты во Вьетнаме (отправление 26-28 декабря на девять ночей) с перелетом из Алматы начинается от 205 тысяч рублей на двоих, а из Астаны — от 160 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В ЕС обсудили введение новых антироссийских санкций
Россияне раскрыли сумму трат на новогодние подарки
Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»
Италия приютила неофициальную полицию Китая
В Польше предупредили о последствиях поддержки Украины
Пациентка отключила соседку по палате от аппарата ИВЛ из-за раздражающего шума
Выросло число госпитализированных после взрыва газа в доме в Ярославле
Начато расследование после взрыва газа в жилом доме Ярославля
65-летний мужчина застрелил свою молодую жену на востоке Москвы
Определен самый выгодный способ добраться до курортов Вьетнама зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.