Россиянам предложили еще один способ попасть на курорты Таиланда и Вьетнама

АТОР: россиянам предложили отправиться в Таиланд и Вьетнам со стыковкой через Казахстан

Туроператор ANEX Tour предложит в зимнем сезоне пакетные туры в Таиланд и Вьетнам, сформированные на стыковочных перелетах через Казахстан. О еще одном способе попасть на любимые курорты россиян пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, рейсы в Таиланд (Пхукет) и Вьетнам (Нячанг) запланированы из двух казахских городов: Алматы и Астаны. Перелеты будет выполнять авиакомпания Vietjet Air. Туристов предупреждают, что для бронирований авиабилетов в Казахстан важно учесть разницу во времени — у России с Казахстаном три часа, у Казахстана с Вьетнамом и Таиландом один час. Кроме того, не стоит бронировать вылеты впритык, так как чартерные рейсы могут прибыть задержкой.

Цены на туры во Вьетнам и Таиланд представлены либо в казахских тенге, либо в валюте, при этом оплата путевок на территории России с вылетом из Казахстана производится только в рублях. Например, отдых на новогодние даты во Вьетнаме (отправление 26-28 декабря на девять ночей) с перелетом из Алматы начинается от 205 тысяч рублей на двоих, а из Астаны — от 160 тысяч рублей. Путешествие в Таиланд из Алматы обойдется от 324 тысяч рублей на двоих, из Астаны — от 298 тысяч рублей на двоих.

«На новогодние каникулярные даты перелет из Москвы в Астану и обратно с багажом (рейс "Аэрофлота") обойдется около 20 тысяч рублей на одного пассажира. Перелет из Москвы в Алматы — от 30 тысяч рублей (рейсы SCAT)», — отметили в АТОР.

Ранее в сентябре россиянам назвали стоимость отдыха в Таиланде на новогодние праздники. Например у Pegas Touristik стоимость 10-дневных туров с проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 135,5 тысячи рублей на человека.