Норвегия задумалась о закрытии границ для россиян

Власти Норвегии захотели закрыть границу для российских туристов подобно Финляндии

В Норвегии задумалась о закрытии границы для россиян, подобно тому, как с 30 сентября поступила Финляндия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции и чрезвычайных ситуаций королевства Эмилие Энгер Мель.

По ее словам, власти страны захотели не только запретить въезд российским туристам, но и усилить контроль на границе с Россией. «При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация складывается по-другому, — заявила министр. — Стурскуг — наш единственный погранпункт на границе с Россией».

Энгер Мель добавила, что сейчас правительство повышает готовность на норвежско-российской границе в связи с возрастающим риском незаконного пересечения территории страны. Для этого ведется тесный диалог с сотрудниками полиции и таможенниками. Также для усиления контроля на границе может быть привлечен вертолет.

Ранее, 30 сентября, власти Финляндии закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране. При этом в МИД республики отметили, что Финляндия не считает, что каждый гражданин России представляет собой угрозу внутренней безопасности страны.