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Стала известна стоимость отдыха в Таиланде на новогодние праздники

АТОР: стоимость путевок в Таиланд на новогодние праздники начинается от 135 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Таиланд может войти в пятерку популярных направлений для отдыха у россиян на новогодние праздники наряду с Египтом, Мальдивами, ОАЭ и Турцией. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как стало известно, в основном российские туристы бронируют отели средней ценовой категории. Стоимость 10-дневных туров с проживанием в четырехзвездочном отеле у Pegas Touristik начинается от 135,5 тысячи рублей на человека.

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Размещение в пятизвездочной гостинице обойдется дороже — от 155 тысяч рублей на человека. Тем временем Anex Tour предлагает недельный тур в трехзвездочном отеле с завтраками за 292 тысячи рублей на двоих, в четырехзведочной гостинице — за 299 тысяч рублей, а в пятизвездочной — от 302 тысяч рублей на двоих с завтраками.

Эксперты туротрасли отметили, что в настоящее время путевки на Новый год в основном выбирают пары, реже семьи с детьми.

В начале сентября стало известно, что Россия и Таиланд планируют возобновить прямое авиасообщение между странами. С октября планируют запустить прямые рейсы «Аэрофлота», а
также чартерные рейсы IKAR на Пхукет.

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Ксения Жарова
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