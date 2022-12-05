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10:32, 5 декабря 2022Экономика

Для ремонта российских вагонов разрешили использовать китайские подшипники

«Ъ»: на российские вагоны начнут ставить китайские подшипники из-за нехватки своих

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ разрешил импорт и использование для ремонта колесных пар инновационных вагонов подшипники, произведенные на китайских и узбекистанских предприятиях. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Решение принято на фоне проблемы нехватки деталей, с которой не могут справиться российские заводы. После отказа от сотрудничества иностранных партнеров ситуация с подшипниками ухудшалась, из-за этого вагоны приходится отправлять в простой.

Право на поставки получили СП SPZ-Bearings (Узбекистан), Luoyang LYC Bearing Co. и Wafangdian Bearing Group Corp. (обе — Китай). Первое предприятие хочет отправить в Россию уже в следующем году 400 тысяч кассетных подшипников.

Генеральный директор «Гарант Рейл Сервис» (ГРС, официальный представитель Luoyang LYC Bearing) Николай Кошелев заметил, что стоимость китайских подшипников окажется достаточно высокой из-за пошлин. В совокупности они составят 52 процента от цены. Операторы вагонов неоднократно призывали Минпромторг отменить или снизить сборы, но ведомство отказывается, утверждая, что в таком случае остановится российское производство.

Потребность российского рынка в кассетных подшипниках оценивается в 350-450 тысяч единиц в год. Детали идут как на ремонт вагонов, так и на выпуск новых. Пик ремонта должен прийтись на 2023 год, когда починить надо будет 30 тысяч вагонов.

Ранее стало известно, что на фоне дефицита кассетных подшипников российские предприятия перестали выпускать инновационные вагоны и вернулись к производству полувагонов. Причем замечены в этом даже предприятия, которые в 2021 году вообще не работали с полувагонами.

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Платон Щукин
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