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02:50, 5 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о массовой проблеме солдат ВСУ с приходом зимы

El País сообщила, что мобилизованные в ВСУ вынуждены просить родителей купить термобелье

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) новобранцы с приходом зимы массово просят у родителей купить им термобелье, пишет испанская газета El País.

Журналисты указали на новую проблему украинских военных с наступлением холодов. По их словам, у солдат начала портиться форма. Бойцы ВСУ меняют ее, запрашивая у своих семей термобелье. Кроме одежды, они заказывают у них бронежилет или каску получше.

Издание рассказало, что магазины на улице Старовокзальной в Киеве активно торгуют военным снаряжением, закупаться в них ходят семьями. «На Украине за такими покупками ходят либо с родителями, либо со второй половинкой, разница лишь в том, что родители стараются поучаствовать в расходах», — сообщил газете один из военнослужащих, не называя имени. Продавец магазина Frontman Николай Шувака уточнил, что обычно приносят фото товаров, которые нужно приобрести. «Покупают все, чаще всего термобелье, потому что холодно», — подчеркнул он.

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Согласно отчету компании Kyiv Rising, с февраля по октябрь украинцы потратили на военную экипировку более одного миллиарда евро. Газета со ссылкой на экспертов уточнила, что поставляемая НАТО форма соответствует нормам, но солдаты ВСУ вынуждены ее менять. Проблема в том, что используется она ежедневно и в экстремальных условиях, объяснили специалисты.

Ранее стало известно о массовой поломке артиллерии Запада, которая создала проблемы украинским войскам.

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Марина Совина
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