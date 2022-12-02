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18:58, 2 декабря 2022Интернет и СМИ

В США рассказали о парализовавшей ВСУ проблеме

Военный эксперт из США Сучиу: массовая поломка артиллерии Запада создала проблемы ВСУ

Фото: Reuters

Массовая поломка западной артиллерии стала острой проблемой для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал американский военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

По его словам, сейчас орудия не выдерживают тысячи выстрелов ежедневно. В итоге техника ломается и «сгорает» после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как остальные повреждаются или уже уничтожаются ответным огнем российских военных. В итоге солдаты ВСУ остаются парализованными из-за этой проблемы.

Сучиу также отметил, что стволы для гаубиц M777 изготавливали из титана. Он уточнил, что это упрощает перемещение техники, сокращает время подготовки к работе, но влияет на срок использования и выносливость. Автор статьи для 19FortyFive сообщил, что титановые стволы рассчитаны на ведение стрельбы небольшим количеством снарядов для поддержки пехоты в локальном бою.

В настоящее время, как известно военному эксперту, примерно треть из 350 иностранных гаубиц постоянно выведена из строя. Украинская техника, поставляемая Западом, в итоге находится в ремонтных цехах. При этом ту технику, которая была серьезно повреждена, приходится вывозить на специально оборудованную базу в Польше.

Ранее боец ВСУ рассказал о судьбе нового вооружения и боеприпасов, которые Запад поставляет для Киева. Он отметил, что «те, кто при погонах», торгуют оружием, однако докладывают о том, что склады боеприпасов уничтожают военные России. «Мы не отступаем, ничего... но надо склад взорвать. Взрывают пустой склад», — заявил военный.

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Варвара Кошечкина
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