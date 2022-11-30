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00:30, 30 ноября 2022Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о судьбе поставляемых Украине вооружений

«Известия»: боец ВСУ заявил о торговле поставляемого Западом оружием

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Действующий боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о судьбе нового вооружения и боеприпасов, которые Запад поставляет Киеву. Об этом он сообщил «Известиям».

По его словам, «те, кто при погонах» торгуют оружием, однако докладывают о том, что склады боеприпасов уничтожают российские военные. «Мы не отступаем, ничего... но надо склад взорвать. Взрывают пустой склад. А, скорее всего, наверх рапортуют, что вот подбили и все. Куда 10 машин делось боеприпасов? А боеприпасы спихнуть вообще без проблем», — поделился боец ВСУ.

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Марина Совина
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