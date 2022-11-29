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03:25, 29 ноября 2022Бывший СССР

Кулеба рассказал об отказе стран продавать оружие Украине

Глава МИД Кулеба заявил об отказе стран продавать оружие Украине по политическим причинам
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны не продают вооружение Киеву. Об этом он рассказал в интервью Politico.

Кулеба заявил об отказе ряда стран продавать оружие в достаточном количестве Украине по политическим причинам. Он подчеркнул, что этот факт «необходимо признать». Глава украинского МИД добавил, что Киеву следует перестать надеяться на «ненадежных партнеров».

«Мы не должны попадать в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы на складах, но которые не хотят ими делиться», — заключил он.

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Марина Совина
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