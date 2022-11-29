Кулеба рассказал об отказе стран продавать оружие Украине

Глава МИД Кулеба заявил об отказе стран продавать оружие Украине по политическим причинам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны не продают вооружение Киеву. Об этом он рассказал в интервью Politico.

Кулеба заявил об отказе ряда стран продавать оружие в достаточном количестве Украине по политическим причинам. Он подчеркнул, что этот факт «необходимо признать». Глава украинского МИД добавил, что Киеву следует перестать надеяться на «ненадежных партнеров».

«Мы не должны попадать в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы на складах, но которые не хотят ими делиться», — заключил он.