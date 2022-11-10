Зеленский заявил о готовности постоянно звонить мировым лидерам и просить помощи

Зеленский заявил, что готов все время звонить мировым лидерам с просьбами поставить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN рассказал, что готов постоянно заниматься лишь одними звонками мировым лидерам, если благодаря этому он сможет добиться выделения Киеву больших объемов военной помощи.

«У нас достаточно средств для обороны? Нет, совсем не думаю, что у нас их достаточно. Достаточно ли сделать сто или тысячу звонков? Возможно, тоже недостаточно. Это не так много. Но я готов сделать тысячу звонков, если каждый мой звонок приведет к большему количеству систем ПВО», — заявил украинский лидер, отметив, что при необходимости он готов посвятить этому все свое время.

Он добавил, что у него имеются точные представления о наличии у государств необходимых Киеву вооружений и их количестве. Зеленский отметил, что у некоторых стран они в избытке, однако те не торопятся отправлять оружие Украине.

Ранее, комментируя возможность мирного диалога с Россией, он заявил, что окончательно не закрывал дверь для переговоров с Москвой. По словам главы государства, страны смогут говорить тогда, когда Россия будет по-настоящему готова к миру.