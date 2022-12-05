В США назвали условие для войны Запада и России

American Conservative: идеализм Запада приведет к войне с Россией

Нравственный идеализм властей Европы может привести к расширению конфликта на Украине до войны с Россией. Такое условие противостояния РФ и Запада назвал обозреватель American Conservative Род Дреер.

«Если вы хотите, чтобы конфликт закончился прежде, чем унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется, то вы — плохой человек», — отметил журналист.

По его словам, Запад крайне негативно воспринимает тех, кто является противником военной помощи Киеву, и что от людей с такими взглядами «могут даже отвернуться друзья и родственники».

Дреер подчеркнул, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», и это может привести к катастрофе и глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и странами Ближнего Востока.

Обозреватель полагает, что мировым элитам нужно добиваться мирного урегулирования, и поэтому каждый, кто выражает протест поддержке Киева, сразу же сталкивается с критикой.

Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий заявил, что передача украинской стороне систем Patriot будет равнозначна войне НАТО с Россией. Запад не должен допускать переброску элементов системы противоракетной обороны (ПРО) на Украину, призвал он.