Бывший замгенсека НАТО назвал условие для войны стран Запада с Россией

Бывший замгенсека НАТО Коберацкий призвал не допустить поставок ПРО на Украину

Передача украинской стороне систем Patriot будет равнозначна войне НАТО с Россией. Об этом рассказал экс-заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий в интервью польскому изданию Super Express.

Запад не должен допускать переброску элементов системы противоракетной обороны (ПРО) на Украину, призвал он. «Так как это привело бы альянс де-факто к войне с Россией», — предупредил о последствиях эксперт.

Он назвал разговоры вокруг поставок вооружений Украине политическим цирком, не имеющим никакого отношения к вопросу безопасности. В частности, Коберацкий раскритиковал предложение польского президента Анджея Дуды о передаче систем Patriot Варшаве, если предоставить их Киеву окажется невозможным. Бывший заместитель генсека выразил надежду, что Варшаве подобная помощь не потребуется.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил у семи стран Европы системы противовоздушной обороны (ПВО) и помощь в энергетике в условиях зимнего времени. Он встретился в Киеве с главами МИД семи стран — Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

