Женщина продаст три бутылки виски и станет миллионершей

The Sun: женщина продаст хранящиеся на чердаке 50 лет бутылки виски и станет миллионершей

Жительница Великобритании отдала на оценку виски, принадлежавший ее дедушке, и узнала, что, продав его, станет миллионершей. Об этом сообщает The Sun.

Женщина приняла участие в телевизионной программе об антиквариате Antiques Roadshow. Ее интересовала ценность трех бутылок виски, которые ее дедушка получил в подарок от хозяина паба в 1950-е годы. Позднее они достались ей в наследство и хранились у нее на чердаке около 50 лет.

Оценщик Джон Фостер осмотрел бутылки и сообщил, что две из них датируются 1930-1940 годами, а одна, вероятнее всего, произведена в 1907-1908 годах. «В то время все увлекались изысканными винами, а виски становился все более популярным», — говорит он.

Фостер оценил стоимость трех бутылок в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей). Женщина была удивлена и заявила, что ее дедушка гордился бы, узнав о ценности алкоголя.

Ранее сообщалось, что 69-летний житель Великобритании нашел старинное обручальное кольцо стоимостью около 40 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей). Украшение инкрустировано бриллиантом и состоит из двух переплетенных лент из золота, символизирующих супружеский союз.