Сотрудницу Amazon отправили с работы домой из-за чересчур коротких шортов

Сотрудницу Amazon Эрин Кинан отправили с работы домой из-за чересчур коротких шортов

Сотрудницу Amazon Эрин Кинан отправили с работы домой из-за «откровенного» наряда. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что пришла на смену в специализирующуюся на продаже органических продуктов питания компанию Whole Foods, которую приобрела Amazon. При этом на кадрах она продемонстрировала свой рабочий наряд. Так, блогерша надела футболку свободного кроя, кроссовки и спортивные шорты с черно-белым принтом. По словам юзерши, руководство решило, что последние оказались чересчур короткими, и велело Кинан вернуться домой. «Давайте, заставьте меня носить длинные джинсы, когда на улице 38 градусов Цельсия», — подписала публикацию автор видео.

В свою очередь зрители поддержали пользовательницу сети, не найдя ничего предосудительного в ее наряде. «Но я видела в Amazon девушек в коротких шортах!», «Это говорит о том, что проблема не в одежде и не в том, что женщины одеваются "отвлекающе", а в мужчинах у власти. Это же работа на складе, кого вы там отвлекаете?», «Со мной в Amazon произошло то же самое», «Я рада, что я не единственная», — прокомментировали они.

В ноябре сообщалось, что начальство выгнало с работы менеджера по продажам Ин (фамилия неизвестна) в разгар трудового дня за чересчур откровенный образ.