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04:01, 24 ноября 2022Ценности

Менеджера по продажам выгнали с работы за чересчур откровенный наряд

Менеджера по продажам выгнали с работы за топ и короткие шорты в разгар трудового дня

Кадр: @yingfromchina

Начальство выгнало с работы менеджера по продажам Ин (фамилия неизвестна) в разгар трудового дня за чересчур откровенный образ. Соответствующей историей блогерша с никнеймом @yingfromchina поделилась в личном TikTok-аккаунте.

На опубликованном видео девушка продемонстрировала свой офисный наряд. На кадрах видно, что сотрудница компании, название которой не раскрывается, одета в черно-белый топ, трикотажный кардиган, а также коричневые шорты и белые кроссовки. Как сообщила Ин, работодатели отправили ее домой, назвав данный внешний вид неподходящим и непрофессиональным.

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Подписчики неоднозначно отреагировали на решение руководства героини материала, о чем принялись писать в комментариях. «Ваши шорты выглядят круто, но они слишком короткие по корпоративным правилам. Они должны закрывать колени», «А мне кажется, проблема в том, что у вас на работе патриархат!», «Вы просто работаете не в той компании», — написали они.

В октябре сотрудницу американской сети магазинов Target Мэдди Максин Кук раскритиковали подписчики из-за декольте на рабочем месте. В свою очередь юзерша отметила, что у начальства никогда не было претензий к подобному внешнему виду, однако зрители сочли наряд Кук неуместным.

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Екатерина Ештокина
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