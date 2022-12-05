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07:37, 5 декабря 2022Россия

Власти Ярославля заявили об одном пострадавшем при взрыве газа в жилом доме

Мэр Ярославля Молчанов заявил об одном пострадавшем при взрыве газа в жилом доме города

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

При взрыве газа в жилом доме Ярославля пострадал один человек. Об этом заявил мэр города Артем Молчанов, его цитирует ТАСС.

По его словам, людей под завалами после взрыва газа в жилом доме нет. Региональное управление МЧС заявило, что спасатели эвакуировали из дома в Ярославле 44 человека, среди них трое детей.

Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, сообщил, что несущие конструкции дома после взрыва не повреждены. Уточняется, что взрыв произошел на последнем этаже жилой трехэтажки, которая газифицирована.

О взрыве газа в жилом доме российского города стало известно утром в понедельник, 5 декабря. Тогда сообщалось, что газ взорвался в здании на улице Кузнецова, в результате чего обрушилась кровля. О взрыве газа в экстренные службы сообщили в районе шести утра по местному времени.

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Анастасия Шейкина
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