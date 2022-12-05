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07:01, 5 декабря 2022Россия

В российском городе произошел взрыв газа в жилом доме

В МЧС сообщили об обрушении кровли в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным министерства, сообщение о взрыве газа поступило в экстренные службы в районе шести утра. Взрыв произошел в доме на улице Кузнецова, в результате обрушилась кровля.

О причинах случившегося информации пока нет, в настоящее время проводится эвакуация жильцов дома.

4 декабря в одной из квартир дома по улице Мира в Нижневартовске взорвался газ, из-за чего частично обрушились этажи жилого помещения. Погибли шесть человек, пятеро попали в больницу, еще семь числятся пропавшими. Предварительно, источник взрыва находился в квартире на втором этаже.

После случившегося Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Власти Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что примут решение о расселении пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижневартовске в течение двух дней.

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Анастасия Шейкина
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