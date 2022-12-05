Стали известны подробности об источнике взрыва в Нижневартовске

Эпицентр взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске находился на втором этаже

Место, где произошел взрыв газового баллона в жилом доме в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), находилось в квартире на втором этаже, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как уточнили эксперты, там найдены фрагменты газового баллона. «Эпицентр взрыва находился на втором этаже дома», — раскрыл подробности об источнике взрыва собеседник агентства. По его словам, изначально пожарные выехали после звонка о задымлении. В момент их прибытия на место произошел взрыв.

О том, что в одной из квартир дома по улице Мира в городе Нижневартовск произошел хлопок газа, стало известно в воскресенье, 4 декабря. На данный момент сообщается о шести погибших, пяти госпитализированных. Полиция пока не может установить местонахождение семи человек.