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01:17, 5 декабря 2022Россия

Стали известны подробности об источнике взрыва в Нижневартовске

Эпицентр взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске находился на втором этаже

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Место, где произошел взрыв газового баллона в жилом доме в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), находилось в квартире на втором этаже, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как уточнили эксперты, там найдены фрагменты газового баллона. «Эпицентр взрыва находился на втором этаже дома», — раскрыл подробности об источнике взрыва собеседник агентства. По его словам, изначально пожарные выехали после звонка о задымлении. В момент их прибытия на место произошел взрыв.

О том, что в одной из квартир дома по улице Мира в городе Нижневартовск произошел хлопок газа, стало известно в воскресенье, 4 декабря. На данный момент сообщается о шести погибших, пяти госпитализированных. Полиция пока не может установить местонахождение семи человек.

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Марина Совина
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