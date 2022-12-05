Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:06, 5 декабря 2022Россия

Полиция Нижневартовска заявила о пропаже семи человек после обрушения части дома

Судьба семи человек остается неизвестна после обрушения части дома в Нижневартовске

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Судьба семи человек остается неизвестна после обрушения части дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В полиции сообщили о пропаже семи человек, сейчас устанавливается их местонахождение. «На данный момент не установлена судьба семи человек, сейчас выясняется их местонахождение», — подчеркнули в ведомстве.

Как заявили источники в медицинских кругах, после инцидента в больницы госпитализированы пять человек. Двое самых тяжелых пациентов с ожогами 85-90 процентов тела на данный момент транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута.

В воскресенье, 4 декабря, в одной из квартир дома по улице Мира в городе Нижневартовск произошел хлопок газа, а затем последовало частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде. Ранее стало известно, что число погибших выросло до шести человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине спрогнозировали дефицит горючего из-за потолка цен на нефть РФ
В ДНР сообщили о 20 обстрелах ВСУ Донецка за сутки
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Сотрудницу Amazon отправили с работы домой из-за чересчур коротких шортов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
Гидрометцентр назвал срок окончания аномальных холодов
Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал возмущение в сети
Минобороны РФ организовало доставку писем от родственников военным на Украину
В Центре Гамалеи предупредили об опасности свиного гриппа
Игрок сборной Камеруна рассказал об угрозах из-за российского флага на бутсах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.