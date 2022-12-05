Полиция Нижневартовска заявила о пропаже семи человек после обрушения части дома

Судьба семи человек остается неизвестна после обрушения части дома в Нижневартовске

Судьба семи человек остается неизвестна после обрушения части дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В полиции сообщили о пропаже семи человек, сейчас устанавливается их местонахождение. «На данный момент не установлена судьба семи человек, сейчас выясняется их местонахождение», — подчеркнули в ведомстве.

Как заявили источники в медицинских кругах, после инцидента в больницы госпитализированы пять человек. Двое самых тяжелых пациентов с ожогами 85-90 процентов тела на данный момент транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута.

В воскресенье, 4 декабря, в одной из квартир дома по улице Мира в городе Нижневартовск произошел хлопок газа, а затем последовало частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде. Ранее стало известно, что число погибших выросло до шести человек.

