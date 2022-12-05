Власти подтвердили причину взрыва в жилом доме в Ярославле

Администрация Ярославля подтвердила, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа

Администрация Ярославля подтвердила, что причиной ЧП в трехэтажном здании стал взрыв бытового газа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации российского города, пишет ТАСС.

«Произошел взрыв бытового газа. Повреждено перекрытие в квартире и балкон», — уточнили местные власти.

О взрыве в жилом доме на улице Кузнецова стало известно ранее 5 декабря. По данным 76.RU, взрыв произошел на третьем этаже здания 1960 года постройки.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей. Уточняется, что 19 жильцов находятся в пункте временного размещения. В результате происшествия пострадал один человек. Основные разрушения зафиксированы в квартире, где произошел взрыв. Открытого горения не было.

