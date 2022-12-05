Молодого россиянина задержали за изнасилование 14-летней школьницы в подвале

В Петербурге задержали 20-летнего юношу за изнасилование 14-летней школьницы в подвале

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнего уроженца Чеченской Республики за изнасиловании 14-летней девушки. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, вечером 3 декабря юноша напал на школьницу, завел ее в подвал дома №204 на Московском проспекте и надругался над ней. Мать потерпевшей написала заявление в полицию. Вскоре правоохранители нашли подозреваемого. Известно, что он познакомился с жертвой через друзей.

Девушка обратилась в больницу. Сейчас она в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье грабитель изнасиловал 23-летнюю девушку в ванне и вынес технику из ее дома.