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20:16, 2 декабря 2022Силовые структуры

Неизвестный изнасиловал и ограбил 23-летнюю девушку в подмосковном доме

В Подмосковье грабитель изнасиловал 23-летнюю девушку в ванне и вынес технику из ее дома

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В подмосковном Серпухове неизвестный ограбил и изнасиловал 23-летнюю девушку. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, накануне произошедшего потерпевшая выпивала с 33-летним сожителем. Мужчина ушел спать, а россиянка решила попить воды. Однако она заметила, что в доме кто-то есть. Незнакомец неожиданно напал на девушку, приставил нож к шее и надругался над ней в ванне. Он сказал жертве молчать и угрожал расправой.

После этого грабитель вынес компьютер, телефон, банковскую карту и куртку из жилища. Сейчас правоохранители устанавливают личность преступника.

Ранее стало известно, что в Чувашии мужчину осудили на 3,5 года за изнасилование подруги у пруда.

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Екатерина Власова
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