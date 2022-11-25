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17:13, 25 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин изнасиловал знакомую у пруда и получил 3,5 года колонии

В Чувашии мужчину осудили на 3,5 года за изнасилование подруги у пруда

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ

В Чувашской Республике суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 32-летнего местного жителя за изнасилование 35-летней знакомой. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Полученный срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

По данным ведомства, днем 3 августа фигурант отдыхал и выпивал с друзьями около пруда в селе Сотниково. Когда россиянин остался наедине с женщиной, он напал на нее и надругался над ней.

Потерпевшая написала заявление в полицию, и насильника задержали.

Ранее стало известно, что под Иркутском осудили на 18 лет мужчину, изнасиловавшего и задушившего подругу в доме.

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Екатерина Власова
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