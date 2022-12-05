76-летняя пенсионерка насмерть замерзла в квартире в Петербурге

Пенсионерка насмерть замерзла в заваленной мусором квартире в Санкт-Петербурге

Пенсионерка насмерть замерзла в квартире, заваленной мусором, на Зверинской улице в Санкт-Петербурге, пишет KP.RU.

По данным прокуратуры, 76-летнюю женщину с признаками переохлаждения доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти россиянку не удалось.

Ведомство организовало проверку работы социальных служб, которые должны следить за одинокими стариками.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что пенсионерка вела асоциальный образ жизни. «В окне ее квартиры одно стекло разбито, дырка скотчем заклеена. Начата проверка по обстоятельствам смерти, но скорее всего никакого криминала тут не будет», — поделился собеседник.

В жилищной компании, обслуживающей дом, заверили, что тепло в квартиру пожилой женщины подавалось. При этом другие жильцы дома, который находится на ремонте, сообщили, что им бывает довольно холодно.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пенсионерка замерзла насмерть после отказа полицейских искать ее.